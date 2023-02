Quotidien, première partie du 13 février 2023 avec Jérôme Jaffré

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 13 février 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse au ras-le-bol des responsables syndicaux face à la « bordélisation » de l’Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Il revient sur les nouveaux objets volants non identifiés au-dessus des Etats-Unis et sur le traitement médiatique de l’accident de Pierre Palmade ce week-end. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décrypte l’argument d’une « retraite minimale à 1200€ » avancée par le gouvernement et démentie par l’économiste Michael Zemmour. Yann Barthès fait le point avec le politologue Jérôme Jaffré avant une semaine décisive pour le gouvernement. Enfin, dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de l’exposition Martin Parr à Paris et de la prestation de Rihanna pour la mi-temps du Superbowl.