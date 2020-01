Quotidien, première partie du 13 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 13 janvier 2020. Salhia Brakhlia se demande si le recul du gouvernement sur l’âge pivot en est bien un, Lilia Hassaine fait le point sur la situation en Iran après le crash d’un avion ukrainien, Azzeddine Ahmed-Chaouch a rencontré Christophe Castaner pour lui parler des violences policières, Julien Bellver débriefe la réunion de crise de la famille royale et Etienne Carbonnier revient sur les derniers rebondissements de « 4 mariages pour une lune de miel ». Pointé du doigt par les syndicats et les grévistes, l’âge pivot est « provisoirement » retiré du projet de réforme des retraites. Vraie victoire pour les syndicats, recul du Premier ministre ou poudre aux yeux ? On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Depuis ce week-end, une vidéo venue d’Iran inonde les réseaux sociaux. On y voit des étudiants contourner les drapeaux américain et israélien, posés au sol, pour ne pas les piétiner. Cette vidéo est devenue le symbole de la protestation du peuple iranien contre les mensonges du régime, à la suite du crash d’un avion ukrainien, abattu « par erreur » par l’armée. D’où vient la vidéo ? Lilia Hassaine a pu échanger avec son auteur. A deux mois des élections, les candidats à la mairie de Paris n’ont plus que deux mots à la bouche : police et municipale. Interrogé sur France Inter ce lundi, Benjamin Griveaux a affirmé avoir voté contre la création d’une police municipale dans la capitale. Sauf qu’en fait… c’est faux. Le gouvernement est-il en train de changer de discours ? Face à la multiplication de vidéos chocs montrant des violences policières, en marge des récentes manifestations, le gouvernement peut-il continuer à faire la sourde oreille ? Azzeddine Ahmed-Chaouch enquête sur la question pour son Chaouch Express. Réunion de crise à Sandringham. Après l’annonce fracassante du prince Harry et son épouse Meghan Markle de se retirer de la famille royale, les membres de la couronne étaient réunis ce lundi pour une rencontre historique. Le prince Charles, le prince William et le prince Harry – sans son épouse, partie au Canada - étaient réunis ce lundi à la demande expresse de la reine Elizabeth II. L’objectif : trouver une solution pour sortir de la crise, sans perdre la face. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier débriefe le début de la Troisième guerre mondiale dans 4 mariages pour une lune de miel.

