Quotidien, première partie du 13 janvier 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mercredi 13 janvier 2021 : l’étau se resserre autour des proches d’Olivier Duhamel. Depuis les révélations de Camille Kouchner, la presse essaie de retracer les cercles du politologue pour tenter de comprendre qui savait et qui a choisi de garder le silence. On en parle avec Julien Bellver dans son 19h30 Médias. Il évoque également le fiasco Mediapro et la bombe lâchée par Canal+ mardi soir : alors que beaucoup s’imaginaient que la chaîne serait le sauveur du football français, Maxime Saada a douché les espoirs des clubs. Dans son Zoom, Lilia Hassaine décrypte l’ouverture du gigantesque procès de la mafia italienne. 355 accusés, membres de la mafia Ndrangheta, comparaissent depuis cette semaine. Parmi eux, des mafieux, mais aussi des personnalités politiques, des fonctionnaires et des chefs d’entreprise. C’est la première fois depuis 30 ans que la justice italienne ouvre un procès d’une telle ampleur. Le jambon nitrité peut-il vous tuer ? Richard Ramos en est persuadé. Le député Modem est parti en guerre contre les nitrites qu’il veut faire interdire. Paul Larrouturou l’a rencontré, ainsi que le lobbyiste Thierry Coste qui, lui, se bat pour les garder légaux. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau nous parle de la « Red Team », cette équipe d’artistes et d’auteurs formée par le gouvernement pour imaginer les grandes crises de demain. Spoiler : ça ne sera pas très beau à voir. Ce mercredi, Maïa Mazaurette répond aux questions des ados et des enfants, parce que eux aussi s’interrogent sur l’amour, le couple, la sexualité et qu’il est important de pouvoir en parler, s’informer, sans tabou.