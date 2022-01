Quotidien, première partie du 13 janvier 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 13 janvier 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la grève des personnels éducatifs, l’arrivée prochaine du pic Omicron, la déroute d’Anne Hidalgo, les talents d’entremetteurs de BFMTV et la boulette de Valérie Pécresse. Ce jeudi, Le Cartographe Jules Grandin s’intéresse à ceux et celles qui nous ont gouvernés et nous gouvernent. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau rend hommage à Ronnie Spector et Maïa Mazaurette décrypte le nouveau slogan de campagne de Marine Le Pen.