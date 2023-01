Quotidien, première partie du 13 janvier 2023 avec Natacha Polony

Au programme du replay de la première partie de Quotidien week-end du 13 janvier 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le succès du livre choc du prince Harry. Il nous parle aussi des autorités iraniennes qui continuent les exécutions dans le pays pour tenter de mettre fin aux manifestations. La journaliste et directrice de la direction du magazine Marianne, Natacha Polony, décrypte l'actualité politique de la semaine sur le plateau de Quotidien. Ambre Chalumeau nous propose ses recommandations culturelles du week-end, Maïa Mazaurette se demande si les hommes ne s'intéressent vraiment qu'aux seins et aux fesses des femmes, et Anne Depétrini nous explique pourquoi l'humanité progresse en encadrant la chasse.