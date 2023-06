Quotidien, première partie du 13 juin 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mardi 13 juin 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse au remaniement qui pourrait avoir lieu prochainement et à la fin du chapitre sur la réforme des retraites à l’Assemblée nationale. Il revient également sur la suite de l’affaire du Fonds Marianne et à l’avancée de la contre-offensive ukrainienne. Yann Barthès débriefe les cinq mois de débats sur la réforme des retraites à l’Assemblée nationale. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit Jérôme Fourquet, analyste et directeur du département “Opinion” à l’IFOP, qui a soufflé le terme “décivilisation” à Emmanuel Macron. Clément Viktorovitch s’intéresse au commentaire de Jordan Bardella sur le port de l’abaya.