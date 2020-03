Quotidien, première partie du 13 mars 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 13 mars 2020. On fait le bilan de l’actualité de la semaine avec Salhia Brakhlia, on s’intéresse aux dirigeants mondiaux avec Martin Weill, on débriefe le dernier jour d’école avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, on décrypte l’allocution d’Emmanuel Macron avec Julien Bellver et on fait un point mode avec Marc Beauge. Tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le bilan de l’actualité de la semaine. Au programme de ce 13 mars : l’allocution d’Edouard Philippe au 13h de TF1, le revers pour Jean-Michel Blanquer après l’annonce de la fermeture des établissements scolaires et un télévangéliste américain qu’on n’est pas près d’oublier. Il y a encore deux semaines, Jair Bolsonaro, Donald Trump ou Boris Johnson faisaient tout leur possible pour dédramatiser la situation autour du Coronavirus. Deux semaines plus tard, le ton a changé et est devenu nettement plus solennel. A travers le monde entier, les dirigeants durcissent le ton. Plusieurs ont d’ailleurs été placés à l’isolement. On en parle avec Martin Weill. Emmanuel Macron l’a annoncé jeudi lors de son allocution : les crèches, maternelles, écoles primaires, collèges et lycées seront fermés dès lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre afin d’enrayer la propagation du Coronavirus. Comment s’organisent les établissements scolaires pour assurer le suivi des cours pendant cette période ? Comment les parents vont-ils assurer la garde de leurs enfants ? Les enfants sont-ils fous de joie à l’idée de ne plus avoir école ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a enquêté. Pendant près de trente minutes jeudi soir, Emmanuel Macron s’est adressé aux Français pour revenir sur la crise du Coronavirus. Le chef de l’Etat a annoncé plusieurs mesures pour tenter d’endiguer la propagation du virus : fermeture des établissements scolaires, recours au télétravail, indemnisation du chômage partiel, … Il a aussi longuement complimenté et remercié les personnels soignants qui travaillent d’arrache-pied depuis l’arrivée du virus sur le territoire et a appelé à de profonds changements à l’avenir. On décrypte sa prise de parole avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien : tous les vendredis, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils. Cette semaine, il décrypte le style du ministre de la Santé, Olivier Véran, la psychose du top model Naomi Campbell face au Coronavirus et la tradition de la St Patrick.