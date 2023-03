Quotidien, première partie du 13 mars 2023 avec Christophe Dechavanne

Au programme du replay de Quotidien première partie du lundi 13 mars 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur la semaine décisive qui s’annonce pour le gouvernement et la mobilisation contre la réforme des retraites. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch s’intéresse quant à lui aux récentes prises de parole du patron de la CFDT, Laurent Berger. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau fait le point sur le palmarès des Oscars 2023 et nous parle d’une expo mode à ne pas manquer. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit Christophe Dechavanne. L’animateur effectue un come-back remarqué, aussi bien à la télévision qu’en podcast.