Quotidien, première partie du 13 novembre 2020

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 12 novembre 2020 : la France élira-t-elle une présidente en 2022 ? On se pose la question avec Salhia Brakhlia dans son « 2022, c’est déjà demain ! ». Paul Larrouturou a recueilli les témoignages de victimes d’agressions racistes depuis le renconfinement : ils sont Chinois, Vietnamien, Laotien, Cambodgien et ils sont accusés d’être « reponsables » de la pandémie de coronavirus. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau dresse le portrait de Debbie Harry, iconique chanteuse du groupe Blondie, qui publie son autobiographie. Et enfin, Maïa Mazaurette nous apprend qu’on peut faire de l’art tout en faisant du sexe.