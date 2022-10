Quotidien, première partie du 13 octobre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 13 octobre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le long entretien donné par Emmanuel Macron sur France 2. Le ched d’Etat a répondu aux questions de Caroline Roux sur la guerre en Ukraine et les pénuries de carburant. L’ONU a condamné via une résolution avec une large majorité l’annexion “illégale” des territoires ukrainiens par la Russie. Sur 193 Etats membres, 143 pays ont voté pour ce texte, 5 pays ont voté contre et 35 se sont abstenus. Les députés ont voté, dans la nuit de mercredi à jeudi, un amendement visant à taxer les "super-dividendes" versés par les grandes entreprises de plus de 750 millions de chiffres d’affaires qui réalisent des “super-profits”. Et le PSG a été accusé par le site d’investigation Mediapart d’avoir mené une campagne de cyberharcèlement contre ses joueurs et notamment contre Kylian Mbappé. Yann Barthès a décrypté pour le fait du jour l’interview d’Emmanuel Macron dans la toute nouvelle émission “L’Événement” sur France 2. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale est l’invitée de Quotidien. Arthur Genre dans le DéZoom a retracé l’histoire des marches contre la vie chère en France. La NUPES organise une "marche contre la vie chère et l'inaction climatique" dimanche 16 octobre à Paris. Dans le Cartographe, Jules Grandin décrypte les territoires qui ne sont pas impactés de la même manière par la pénurie d’essence. Ambre Chalumeau aborde dans la Brigade l’exposition consacré à l’artiste peintre féministe et avant-gardiste Alice Neel. Dans le 20h15 Express, Paul Gasnier et Dimitri Boulba explique comment Vladimir Poutine veut contourner les sanctions grâce à la Turquie. Et Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi la présidente du groupe parlementaire LFI, Mathilde Panot à l’Assemblée nationale.