Quotidien, première partie du 13 septembre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du lundi 13 septembre : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le week-end politique avec la déclaration de candidature d’Anne Hidalgo et le discours d’entrée en campagne de Marine Le Pen. Il débriefe également les propos de Michel Barnier, candidat à la primaire de la droite et l’interview polémique de Damien Tarel, l’homme condamné pour avoir giflé Emmanuel Macron. Enfin, il s’intéresse à l’enquête du New York Times révélant une possible bavure de l’armée américaine en Afghanistan. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse au sens donné à l’expression « choix de civilisation », si largement employée par les politiques d’extrême droite, mais pas que. Marine Le Pen et Emmanuel Macron l’ont utilisée, mais veulent-ils vraiment dire la même chose ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau décrypte l’œuvre de Christo, l’emballage de l’Arc de Triomphe. Après des années de négociations et de travail, le dernier grand projet de l’artiste bulgare va enfin voir le jour. À voir aussi : Jean Castex qui profite de la sortie du dernier Matrix pour se la jouer Keanu Reeves et Marine Le Pen si prête à libérer la France qu’on se croirait presque dans Bravehart.