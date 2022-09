Quotidien, première partie du 13 septembre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du mardi 13 septembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les hommages rendus à Jean-Luc Godard, fait le point sur la contre-offensive ukrainienne contre l’armée russe et sur la débâcle de Vladimir Poutine. Il s’intéresse ensuite à la réforme des retraites, à l’interview « off » d’Emmanuel Macron et à la percée de l’union des droites en Suède. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch s’intéresse à l’utilisation du mot « fin de vie » à la place du mot « euthanasie », Ambre Chalumeau compile les meilleures punchlines de Jean-Luc Godard dans sa Brigade et Yann Barthès reçoit Benjamin Bir, inventeur d’objets ménagers réutilisables. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier décrypte les vidéos « touristiques » très problématiques de l’ambassade de Chine en France, partage le témoignage du « héros au scooter » de l’attentat de Nice avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et passe la journée avec Nicolas Sarkozy grâce à Sophie Dupont.