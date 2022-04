Quotidien, première partie du 14 avril 2022

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du jeudi 14 avril 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse à la saturation médiatique des candidats de l’entre-deux tours, revient sur les propos de Marine Le Pen sur la Crimée, décrypte les propos de Justin Trudeau à l’encontre de Vladimir Poutine, s’intéresse à l’éventuel futur gouvernement de Marine Le Pen et revient sur le mini-débat entre Jordan Bardella et Gérald Darmanin. Cette semaine, Jules Grandin tire le bilan de la France qui vote pour Emmanuel Macron grâce à ses cartes et nous donne plusieurs infos insolites sur le premier tour. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau décrypte le programme culturel d’Emmanuel Macron et les goûts personnels du président sortant. Enfin, comme pour Marine Le Pen mercredi, Maïa Mazaurette se pose la question suivante : Emmanuel Macro est-il féministe ?