Quotidien, première partie du 14 février 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 14 février 2020. On revient largement sur le renoncement de Benjamin Griveaux après la diffusion de photos et vidéos à caractère très privé Salhia Brakhlia, Azzeddine Ahmed-Chaouch et Julien Bellver. Pour finir sur une note plus légère, Marc Beauge nous parle mode et look. Benjamin Griveaux, candidat LREM à la mairie de Paris, a annoncé le retrait de sa candidature après la diffusion de vidéos à caractère privé sur les réseaux sociaux. Les équipes de Quotidien ont suivi l’annonce de son renoncement et les réactions politiques de l’opposition et de l’équipe de Benjamin Griveaux pour le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. On est en 2020 et les vidéos intimes, très intimes d’un candidat à la mairie de Paris se sont retrouvées à la vue de tous – y compris de ceux qui ne voulaient pas les voir – avec beaucoup trop de détails. Est-ce que c’est normal ? Est-ce qu’on veut vraiment d’une societé où la vie privée n’existe plus ? Benjamin Griveaux a dû renoncer à briguer la mairie de Paris après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos et vidéos intimes le mettant en scène. Comment de tels clichés ont pu se retrouver sur la toile ? On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Comment s’est emballée l’affaire Griveaux ? Jeudi soir, toutes les rédactions reçoivent des photos et vidéos détaillées et très privées du candidat à la mairie de Paris. En milieu de soirée, l’info est peu reprise, les chaînes d’infos n’en parlent pas. Tout s’emballe quelques minutes plus tard, sur les réseaux sociaux, grâce à de multiples partages. Jusqu’à ce vendredi matin, 9h, à l’annonce du retrait de Benjamin Griveaux. Julien Bellver retrace le film médiatique des dernières 24h. Marc Beauge est le M. Mode de Quotidien : chaque vendredi, il nous parle mode, looks, fashion faux pas et bons conseils.

