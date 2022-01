Quotidien, première partie du 14 janvier 2022 avec Caroline Roux

Au programme du replay de la première partie de Quotidien week-end du 14 janvier 2022 : dans son Médiamètre de la semaine, Julien Bellver analyse la bataille politique de la semaine et de celles à venir. Celle qui oppose Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour, tous trois en lice pour une place au second tour de l’élection présidentielle. Dans son MapMédias, Julien Bellver revient ensuite sur les scandales qui abiment la popularité de Boris Johnson au Royaume-Uni et sur les portraits de Kate Middleton dont la presse n’arrête plus de parler. Enfin, il revient sur le retour politique de l’increvable Silvio Berlusconi. Dans sa Brigade spéciale week-end, Ambre Chalumeau nous conseille d’aller voir l’exposition Steve McCurry au Musée Maillol à Paris. L’occasion de (re)découvrir le travail du photographe maître du portrait. Enfin, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions sexe que l’on se pose dans sa chronique.