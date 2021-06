Quotidien, première partie du 14 juin 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 14 juin 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver questionne l’utilité du couvre-feu à 23h, revient sur les très bons chiffres du Covid et le sommet du G7. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse à la vidéo qu’on a vu partout sur les réseaux sociaux ce week-end : celle de l’altercation entre Éric Dupond-Moretti et le RN Damien Rieu. Azzeddine Ahmed-Chaouch a assisté à la Marche pour les libertés et contre les idées d’extrême-droite ce samedi à Paris. Il était près de Jean-Luc Mélenchon lorsqu’il a été enfariné. Dans sa brigade des affaires culturelles, Ambre Chalumeau revient non pas sur les plus grands titres d’un groupe légendaire, mais sur les titres créés par des politiques pour leur campagne.