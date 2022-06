Quotidien, première partie du 14 juin 2022

Au sommaire de Quotidien première partie du mardi 14 juin 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte la panique en Macronie après le score historique de la NUPES aux législatives. Il revient également sur le lapsus de Jean-Luc Mélenchon, sur l’ouverture de l’enquête parlementaire après l’assaut du Capitole aux Etats-Unis et sur la situation économique de la Russie après 111 jours de guerre en Ukraine. Dans son Com’ 2022, Julien Bellver revient sur les propos de la NUPES qui accuse le gouvernement d’avoir trafiqué les chiffres du premier tour des législatives. Il s’intéresse ensuite à la stratégie de la majorité pour affaiblir la gauche avant le second tour. Dans son Zoom, Lilia Hassaine décrypte la visite et le discours d’Emmanuel Macron lors d’une visite au salon mondial de la défense et de l’armement. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle d’Eddy Mitchell, homme de passion et droit dans ses bottes.