Quotidien, première partie du 14 mars 2023 avec David Lisnard

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mardi 14 mars 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur la grève des éboueurs, continue le débrief de la semaine décisive pour le gouvernement, nous explique le crash de la Silicon Valley Bank et les critiques bien à propos de ceux qui voudraient prendre la place d’Anne Hidalgo. Tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit David Lisnard, maire de Cannes et président de l’Association des Maires de France. Dans son Flash Mode, Marc Beaugé nous parle de style à l’Assemblée nationale, de protestation en Iran et de flegme britannique. Enfin, Ambre Chalumeau brosse l’historique de l’un des plus célèbres hôtels du monde : le Carlton de Cannes.