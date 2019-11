Quotidien, première partie du 14 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 14 novembre. On parle des soutiens à Patrick Balkany avec Salhia Brakhlia, de la nouvelle punchline des jeunes contre leurs aînés avec Valentine Oberti, de la crise chez les étudiants infirmiers avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de l’enquête pour la destitution de Donald Trump avec Julien Bellver et des Foufous de l’Assemblée avec Étienne Carbonnier. Patrick Balkany ne sortira pas tout de suite de prison. La seconde demande de liberté conditionnelle formulée par le maire de Levallois-Perret a été rejetée. Les équipes de Quotidien se sont rendues à Levallois, dans la permanence montée pour soutenir Patrick Balkany. « Ok Boomer ! » Cette injonction est entendue partout sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Elle est devenue incontournable et sert à pointer la condescendance des « baby-boomers », les personnes qui sont nées et ont grandi dans la période de forte croissance de l’après seconde guerre mondiale, envers la jeunesse actuelle. D’où vient ce « Ok Boomer » ? On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. La colère des étudiants n’en finit plus de gronder depuis le geste d’un étudiant de Lyon qui s’est immolé par le feu en fin de semaine dernière. Partout en France, les étudiants sont descendus dans les rues pour dénoncer la précarité de leur situation. Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé à la rencontre des étudiants infirmiers, pour qui la précarité s’ajoute à un rythme de travail difficile à tenir. Donald Trump va-t-il être destitué ? Depuis le lancement d’une procédure de destitution, lancée par les démocrates, les Américains ont les yeux rivés sur leur télé pour suivre des auditions publiques historiques. Depuis le début de la semaine, les témoignages se succèdent, tous retransmis en direct à la télévision. On fait le point avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui c’est jeudi ! Comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir ce que deviennent nos Petits Foufous de l’Assemblée.

