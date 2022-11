Quotidien, première partie du 14 novembre 2022 avec Eye Haïdara

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 14 novembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la libération de Kherson, sur l’accueil de l’Ocean Viking en France. Il termine par un point sur le G20 qui s’ouvre ce mardi à Bali, en Indonésie, et sur la tournée diplomatique d’Emmanuel Macron. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décrypte la stratégie de défense déployée par Cyril Hanouna suite à son clash avec le député France Insoumise Louis Boyard sur le plateau de Touche pas à mon Poste jeudi dernier. En plateau, Yann Barthès reçoit Eye Haïdara pour le film « Les femmes du square » et Ambre Chalumeau et Maïa Mazaurette en profitent pour lui poser leurs questions culture et société. Dans le 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur l’accueil des migrants de l’Ocean Viking sur la presqu’île de Giens et sur la reprise de Kherson par l’armée ukrainienne. Sophie Dupont s’intéresse quant à elle au retour d’Adrien Quatennens à l’Assemblée.