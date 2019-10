Quotidien, première partie du 14 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 14 octobre. On revient sur le fiasco médiatique autour de l’arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès avec Salhia Brakhlia et Julien Bellver, on décrypte les images du salut militaire de l’équipe de foot turque avec Valentine Oberti, on part à la dictée ELA avec Yann Barthes, Azzeddine Ahmed-Chaouch félicite le nouveau président des Républicains et Étienne Carbonnier nous fait un point Danse avec les stars. Vendredi 11 octobre, toutes les rédactions de France s’affolent : le Parisien vient de révéler que Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté à Glasgow, en Ecosse. Cette arrestation intervient huit ans après le début de la cavale du père de famille, soupçonné d’avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants. Toutes les chaînes d’info passent en édition spéciale, les réseaux sociaux ne parlent plus que de ça. Sauf que, problème : l’homme arrêté n’est pas du tout Xavier Dupont de Ligonnès. Salhia Brakhlia s’est rendue dans la rédaction de Libération pour comprendre le fiasco journalistique du siècle dans son Moment de vérité. Et Julien Bellver retrace le film médiatique du week-end dans son 20h Médias. C’est un geste politique qui s’est invité sur les terrains de football cette semaine : vendredi, l’équipe turque célèbre un but avait un salut militaire. Un geste qui sera reproduit à la fin de la rencontre dans les vestiaires et que les joueurs dédieront à leurs « soldats, martyrs et concitoyens ». Un geste en référence très claire à l’offensive turque dans le Kurdistan syrien. Valentine Oberti décrypte ce geste, ses conséquences et ses soutiens dans son Zoom. Ce lundi, l’association ELA organisait sa traditionnelle dictée qui était cette année écrite par Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018. Et on le soupçonne de ne pas aimer les enfants, mais alors pas du tout, du tout. Avec la complexité de sa dictée, il les a détruits. Pour toujours. Les Républicains ont enfin un nouveau chef, 6 mois après la déconfiture des élections européennes qui ont poussé Laurent Wauquiez à la démission. Christian Jacob reprend donc les rennes du parti. Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi son élection pour son Chaouch Express. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier fait un point sur l’aventure Danse avec les stars, avec son chouchou Yoann Riou.

