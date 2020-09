En savoir plus sur Yann Barthes

Dans le replay de Quotidien première partie du 14 septembre 2020 : le clash Neymar vs Alvaro pendant le match de Paris contre Marseille, le retour de Didier Raoult et le concept de « bulle sociale » expliqué par Julien Bellver ; l’historique de ce qu’on peut ou ne peut pas faire avec des représentations religieuses avec Lilia Hassaine ; les maires écolos en guerre contre le Tour de France avec Paul Gasnier ; la polémique autour du film « Mignonnes » avec Ambre Chalumeau et le point sur l’actualité avec Laura Felpin.