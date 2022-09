Quotidien, première partie du 14 septembre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du mercredi 14 septembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse aux déclarations d’Elisabeth Borne sur l’augmentation des tarifs de l’énergie en 2023, il revient sur la contre-offensive ukrainienne et la riposte de l’armée russe. Il s’intéresse également aux pétages de plombs du nouveau roi Charles III et à la main courante déposée contre l’Insoumis Adrien Quatennens par son épouse. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décrypte les arguments des anti-fin de vie. Des arguments qui, il le démontre, sont parfois fallacieux. Yann Barthès reçoit ensuite Simon Bernard, l’inventeur qui veut nettoyer les océans grâce à ses machines innovantes et Maïa Mazaurette s’intéresse à l’absence de femmes dans les cérémonies en hommage à la reine Elizabeth II. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier part en Suède où l’extrême droite est aux portes du pouvoir, il s’intéresse aux « Dialogues de Bercy », la dernière trouvaille du gouvernement, Sophie Dupont brosse le portrait d’Antoine Peillon, le spécialiste de l’énergie qui travaille dans l’ombre d’Elisabeth Borne.