Quotidien, première partie du 15 avril 2022

Yann Barthès est absent, mais toute l’équipe prend le relai dans la première partie de Quotidien de ce vendredi 15 avril 2022. Julien Bellver ouvre le bal avec le 19h30 Médias pour décrypter la campagne de l’entre-deux tours. Deux thèmes font leur retour dans la campagne, le voile et l’écologie, tandis que deux universités sont bloquées par les étudiants qui protestent contre l’affiche de ce second tour. Nouveau tournant dans la guerre en Ukraine avec la destruction du vaisseau amiral de l’armée russe, le Moskva, coulé par l’Ukraine. Dans le Médiamètre, les journalistes Soazig Quéméner de Marianne, Olivier Pérou de l’Express et Astrid de Villaines du HuffPost répondent aux questions de Julien Bellver sur la première semaine de campagne de l’entre-deux tours. Enfin, le Com’ 2022 s’intéresse aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, un trésor convoité autant par Marine Le Pen qu’Emmanuel Macron. On reste dans le thème de la présidentielle avec Clément Viktorovitch. Cette semaine, il revient sur les procédés rhétoriques utilisés par les deux candidats pour tenter de nuire à la crédibilité de l’autre. Concepts mobilisateurs pour Emmanuel Macron, métaphores pour Marine Le Pen. Les deux concurrents n’usent pas des mêmes techniques dans leurs discours, mais poursuivent le même but : convaincre sans trop se positionner. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de l’héritage laissé par l’architecte Antoni Gaudí. Un héritage porté par ses détails, dont les plus grands s’inspirent encore aujourd’hui. Quel sera l’avenir de l’éducation sexuelle ? Même si on ne connait pas encore le résultat de l’élection présidentielle, Maïa Mazaurette nous explique le poids de la politique sur notre sexualité et celle de nos enfants.