Quotidien, première partie du 15 décembre 2020

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 15 décembre 2020 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la proposition du Premier ministre de « s’auto-confiner » avant les Fêtes de Noël pour éviter l’explosion des contaminations. Il nous parle aussi de la démission de la maire de Marseille, Michèle Rubirola, cinq mois seulement après son élection. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse à la proposition d’Emmanuel Macron d’organiser un référendum pour faire entrer la lutte pour le climat dans la Constitution française. Avec elle on voit que les référendums et les Français ne font pas toujours bon ménage. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau nous présente l’homme qui est sans doute le peintre le plus célèbre actuellement en vie, et accessoirement le plus cher aussi, David Hockney. Maïa Mazaurette nous parle du « Black Santa », cette variation pas si anodine du traditionnel Père Noël blanc qu’on voit partout depuis presque 100 ans. Dans sa Zone Mazaurette, elle nous apprend que le Black Santa est au moins aussi vieux et qu’il a pleinement trouvé sa place dans la culture populaire. Comment expliquer que l’on fasse passer des partiels en présentiel alors qu’on interdit aux étudiants de venir à l’université depuis des mois ? Face à ce paradoxe, les étudiants sont en colère. Paul Larrouturou les a rencontrés ce mardi.