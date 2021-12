Quotidien, première partie du 15 décembre 2021

Au sommaire du replay de Quotidien Première partie du mercredi 15 décembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte la vague Omicron qui déferle sur l’Europe, revient sur les nouvelles accusations d’agressions sexuelles et de viols visant Patrick Poivre d’Arvor, débriefe la tentation d’une primaire chez les Verts, l’appel à l’union de Christiane Taubira et s’intéresse aux discours des personnalités politiques sur l’intérêt de la redevance télé. Ce mercredi, le fait du jour de Yann Barthès s’intéresse au teasing de l’interview d’Emmanuel Macron sur TF1. En attendant d’avoir des infos, on a essayé de décrypter chaque seconde de la bande-annonce diffusée toute la journée sur LCI. Dans son Zoom 2022, Antoine Bristielle nous explique pourquoi le féminisme sera un enjeu majeur de cette campagne présidentielle. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau revient sur la grande exposition « Hip Hop 360 » à la Philharmonie de Paris et Maïa Mazaurette s’adresse aux kids.