Quotidien, première partie du 15 décembre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 15 décembre 2022 : Julien Bellver revient dans son 19h30 Médias sur la victoire de l’équipe de France face au Maroc lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2022. Il revient également sur la présence d’Emmanuel Macron au Qatar et décrypte le long entretien d’Adrien Quatennens à BFMTV après sa condamnation pour violences conjugales. Yann Barthès reçoit l’ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, qui décrypte l’état diplomatique du monde. Pour Quotidien, il revient sur la guerre en Ukraine, le dérèglement climatique et sur l’affaire de corruption eu Parlement européen. De son côté, Ambre Chalumeau recommande dans sa Brigade la bande dessinée antiguerre de Cabu, l’album très kitsch de Noël des Backstreet Boys et un objet artistique unique. Dans son Dézoom, Arthur Genre décrypte quant à lui la relation entre les hommes politiques et le football.