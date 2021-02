Quotidien, première partie du 15 février 2021

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 15 février 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse à la situation de l’épidémie en Moselle et dans les Alpes-Maritimes où les variants représentent de plus en plus de nouveaux cas. Il décrypte également l’interview de Coline Berry ce lundi matin sur France Info, la mobilisation des pro-Navalny en Russie ce week-end et le verdict du procès en destitution de Donald Trump. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur le débat Gérald Darmanin vs Marine Le Pen. Un échange cordial plus qu’un débat que la majorité a du mal à expliquer. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau présente « Serge », le dernier roman de Yasmina Reza. Un livre drôle et touchant sur la famille. Depuis plusieurs jours, Trappes est au cœur de l’actualité et pas vraiment pour en dire du bien. Azzeddine Ahmed-Chaouch a passé le week-end dans cette ville des Yvelines pour échanger avec les habitants sur leur récente surmédiatisation.