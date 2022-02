Quotidien, première partie du 15 février 2022

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du mardi 15 février 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les critiques après le meeting raté de Valérie Pécresse. Pour la candidate de la droite, les attaques à son encontre relèvent plus du sexisme que de l’analyse politique. Il s’intéresse également aux tensions entre la Russie et l’Ukraine, aux 4 millions de Français désormais dépossédés de leur pass vaccinal faute de rappel à jour et à l’interview de Novak Djokovic à la BBC après ses déboires avec la justice australienne. Dans son Com’ 2022, Julien Bellver revient sur le coup dur de Christiane Taubira, lâchée par le Parti Radical de Gauche et débriefe le coup de téléphone entre Éric Zemmour et Donald Trump, aka un gros coup de com’. Dans son Zoom 2022, Lilia Hassaine revient sur les propos de Valérie Pécresse sur le « grand remplacement ». Très critiquée depuis son meeting de dimanche, la candidate a-t-elle été mal comprise ? Enfin, dans sa Brigade, Ambre Chalumeau revient sur l’iconique personnage de la littérature : le commissaire Maigret de Georges Simenon.