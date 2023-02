Quotidien, première partie du 15 février 2023 avec Nikos Aliagas

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mercredi 15 février 2023 : Julien Bellver tire le bilan de cinq jours de course à l’information sur l’affaire Pierre Palmade dans les médias. Il revient également sur le premier revers essuyé par le gouvernement sur la réforme des retraites et sur les envies de conquête du patron de Free, Xavier Niel. Dans son Flash Mode, Marc Beaugé décrypte la stratégie de LVMH qui vient de nommer à la tête de sa division homme Pharell Williams. Le chanteur succède à Virgil Abloh, décédé en novembre 2021. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle d’un film que la Russie ne veut pas voir, mais qui est fort heureusement disponible dans les cinémas français. En plateau, Yann Barthès reçoit Nikos Aliagas à l’occasion du retour de The Voice sur TF1 et de son exposition de photographies à Venise.