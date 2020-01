Quotidien, première partie du 15 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 15 janvier 2020. On parle du « Royalgate » avec Salhia Brakhlia, Lilia Hassaine décrypte les dérives nazies en Allemagne, Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé à la rencontre de la policière syndicaliste qui déteste Christophe Castaner, Julien Bellver débriefe le débat des démocrates aux États-Unis et Étienne Carbonnier retrouve avec bonheur Sophie Davant et Affaire conclue. Dure semaine pour Ségolène Royal. On apprenait mardi 14 janvier que l’actuelle Ambassadrice des pôles s’était fait remonter les bretelles par le gouvernement après ses nombreuses sorties critiques sur la politique d’Emmanuel Macron. Plus tard dans la même journée, Ségolène Royal elle-même a annoncé son futur renvoi de son poste d’Ambassadrice des pôles. Ce mardi matin, nouveau coup dur : le parquet national financier a décidé l’ouverture d’une enquête afin de s’assurer que le budget alloué à Ségolène Royal pour son poste a bien été utilisé à cet escient. Sur les réseaux sociaux, l’ancienne ministre n’a pas caché sa colère. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. L’Allemagne n’en a pas fini avec l’antisémitisme. Régulièrement, les JT font état de manifestations nazies et d’actes antisémites dans le pays. Le dernier en date, celui qui s’est déroulé dimanche dans un festival de moto pas vraiment tout public. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Depuis plusieurs jours, avocats, enseignants, médecins, police jettent leur robe, leur blouse, leur tenue de travail pour protester contre les réformes du gouvernement. Azzeddine Ahmed-Chaouch a enquêté sur ce geste devenu symbole. Dans trois semaines, les électeurs américains seront appelés aux urnes pour élire le candidat démocrate dans la course à la Maison Blanche de 2020. Mardi soir se tenait donc le septième et dernier débat démocrate retransmis en direct à la télévision. Julien Bellver revient sur les moments marquants de la soirée dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé le prime d’Affaire conclue, avec Sophie Davant forcément.

