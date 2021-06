Quotidien, première partie du 15 juin 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du mardi 15 juin : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur l’immunité collective en France, l’ouverture de la vaccination aux 12-17 ans, les dernières déclarations d’Éric Dupond-Moretti qui ont vexé Pascal Praud, la mise en demeure du CSA contre CNEWS et la polémique autour du geste des Bleus contre le racisme. Dans son Zoom, Lilia Hassaine analyse la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen : pour avoir l’air plus modéré, rien de tel que de se comparer à plus radical que soi. Azzeddine Ahmed-Chaouch a rencontré Naïri Zadourian. À 28 ans, l’avocate est la cible d’insultes et de menaces de morts et de viols depuis l’acquittement de son client, le rappeur DA Uzi. Enfin, Maïa Mazaurette déconstruit les clichés sur les hommes et le foot et sur la virilité si chère à l’extrême droite.