Quotidien, première partie du 15 juin 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mercredi 15 juin 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la grosse opération de com’ d’Emmanuel Macron sur le tarmac d’Orly qui a provoqué la colère de Jean-Luc Mélenchon. Il revient ensuite sur la nouvelle accusation d’agression sexuelle visant le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad, puis sur le dernier revers de Boris Johnson et la garde à vue du patron du site pornographie « Jacquie et Michel ». Cette semaine, Jérémie Peltier de la Fondation Jean Jaurès nous éclaire sur le rapport des Français à l’avion. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de la nouvelle qui secoue le monde musical : l’annonce de la pause du célèbre groupe de K-Pop BTS. Maïa Mazaurette revient quant à elle sur les nouvelles accusations de violences sexuelles contre le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad et nous explique comment et pourquoi les marques se mettent au « rainbow-washing » pour séduire les LGBT.