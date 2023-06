Quotidien, première partie du 15 juin 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 15 juin 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse aux déclarations d’Emmanuel Macron sur le transfert de Kylian Mbappé et à l’audition de Mohamed Sifaoui au Sénat sur l’affaire du Fonds Marianne. Il revient également sur l’accueil enthousiaste que prépare Emmanuel Macron pour Elon Musk et à Elisabeth Borne qui reste calme face aux rumeurs de remaniement. Yann Barthès débriefe la venue d’Emmanuel Macron au salon VivaTech En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit Pierre Servent, expert en stratégie militaire, qui décrypte la contre-offensive ukrainienne. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de la “Joconde ukrainienne”, un groupe d’œuvres évacuées d’Ukraine et exposées au Louvre.