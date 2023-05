Quotidien, première partie du 15 mai 2023 avec Nicolas Beytout

Au programme du replay de Quotidien première partie du lundi 15 mai 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte l’offensive médiatique d’Emmanuel Macron, il décrypte le plan « Choose France », analyse le camouflet reçu par Gérald Darmanin et revient sur le grand n’importe quoi du football français en matière de lutte contre l’homophobie. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch s’intéresse à la sémantique utilisée par le gouvernement pour réagir à la démission du maire de Saint-Brévin, victime de menaces et d’attaques venues de l’extrême droite. En plateau, Yann Barthès analyse l’offensive médiatique d’Emmanuel Macron avec le journaliste et fondateur de l’Opinion, Nicolas Beytout.