Quotidien, première partie du 15 mars 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du lundi 15 mars 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur les (mauvais) chiffres du Covid en France et particulièrement en Île-de-France. Il revient également sur la suspension du vaccin AstraZeneca dans plusieurs pays européens, parmi lesquels la France, et sur l’interview de Jean Castex face à Samuel Étienne sur Twitch. Dans son Zoom, Julien Bellver revient sur la 46ème cérémonie des César. Une cérémonie qui n’a pas – et c’est peu de le dire – eu beaucoup de succès. Paul Gasnier est parti à la rencontre d’Ingrid Courrèges. Cette ancienne soignante devenue chanteuse est la nouvelle mascotte des anti-masques et des covido-sceptiques. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau retrace 130 ans du mystère qui entoure encore le célèbre poète Arthur Rimbaud.