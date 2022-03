Quotidien, première partie du 15 mars 2022

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du mardi 15 mars 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le happening d’une journaliste russe contre la guerre en Ukraine, fait le point sur l’hésitation de Xi Jinping à soutenir Vladimir Poutine et l’explosion de cas de Covid en Chine. Dans son Com’ 2022, il débriefe la soirée « La France face à la guerre » de TF1 et la photo Instagram d’Emmanuel Macron dont tout le monde parle. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse aux profils des oligarques russes proches de Vladimir Poutine visés par les sanctions européennes. Qui sont-ils et comment ont-ils acquis tant de pouvoir et d’influence ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de Kiev, capitale mondiale des tournages de clips, de publicités et de films. Dans la première partie de son 20h15 Express, Paul Gasnier retrouve Azzeddine Ahmed-Chaouch à la frontière polonaise où il accompagne un convoi de sapeurs-pompiers français venus en aide aux réfugiés ukrainiens.