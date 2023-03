Quotidien, première partie du 15 mars 2023 avec Cécilia Commo et Aurore Malet-Karas

Au sommaire du replay de Quotidien de mercredi 15 mars 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur la journée de mobilisation contre la réforme des retraites et l’ouverture de la Commission mixte paritaire. Il s’intéresse également à l’incident survenu au-dessus de la Mer noire après la collision entre un avion de chasse russe et un drone américain. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décrypte les derniers arguments des pro et des anti-réforme des retraites avant le vote décisif à l’Assemblée et au Sénat ce jeudi. En plateau, Yann Barthès reçoit Cécilia Commo et Aurore Malet-Karas, deux spécialistes du couple, avant la diffusion du Doc Quotidien « Toi + moi, mode d’emploi ».