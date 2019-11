Quotidien, première partie du 15 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 15 novembre. On fait le bilan de l’actu de la semaine avec Salhia Brakhlia, on parle parité avec Valentine Oberti, Yann Barthès analyse le melon de François Bayrou, Azzeddine Ahmed-Chaouch teste les candidats à la mairie de Paris sur le métro, Julien Bellver revient sur les propos polémiques d’Alain Finkielkraut et Marc Beauge fait son point mode de la semaine. Tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le point sur l’actualité marquante de la semaine. Dans son moment du bilan du 15 novembre, elle revient sur l’affaire Roman Polanski, les inondations monstres à Venise et les nouvelles frasques de Jawad, l’ancien logeur de Daesh. C’est le Moment du bilan de la semaine. L’ancienne patronne du FMI a pris ses nouvelles fonctions à la tête de la Banque centrale européenne. Pour immortaliser ce moment, Christine Lagarde a partagé sur Twitter une photo de son tout premier conseil. Une photo sur laquelle trône… 23 hommes pour UNE femme, Christine Lagarde elle-même. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. C’est LA question qui nous taraude ces jours-ci : François Bayrou a-t-il un énorme boulard ? Non parce qu’il est maire de Pau, d’accord, mais il n’est « que » maire de Pau. Alors qu’à l’écouter, on n’est pas loin du Roi de France en personne. Le métro parisien est surchargé. Pour ses quelques 4 millions d’utilisateurs chaque jour, l’information n’a rien d’une nouveauté. Mais en pleine période électorale des municipales à Paris, le sujet est devenu un incontournable chez les candidats à la succession d’Anne Hidalgo. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Après ses propos sur le plateau de LCI, le polémiste Alain Finkielkraut est au cœur d’une vive polémique. De nombreux téléspectateurs et internautes exigent son retrait des antennes de France Culture, sur lesquelles il officie chaque semaine. Une pétition a été lancée pour demander son départ. Il est le M. Mode de Quotidien : chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils.

En savoir plus sur Yann Barthes