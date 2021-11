Quotidien, première partie du 15 novembre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 15 novembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les propos polémiques d’Éric Zemmour à l’occasion des commémorations du 13 novembre. Il s’intéresse également au bilan de la COP26, à la reprise épidémique en Europe et débriefe le deuxième débat des Républicains. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur une proposition validée par l’ensemble des candidats LR : construire un mur anti-migrants à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Pourtant, si on remonte un peu le fil de l’histoire, tous n’avaient pas exactement la même opinion sur les murs il y a encore quelques années. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de la vente de la collection privée la plus chère de l’Histoire : la collection Macklowe. Un exploit historique rendu possible grâce à un divorce « brutal » qui a passionné les tabloïds américains.