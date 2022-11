Quotidien, première partie du 15 novembre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du mardi 15 novembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse à la Coupe du monde au Qatar et fait le point sur les premières heures du G20. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch débriefe la vidéo Youtube d’Emmanuel Macron sur Youtube, Ambre Chalumeau nous prouve que l’art et le football n’ont rien d’incompatible et Maïa Mazaurette nous apprend que, malgré de nombreuses polémiques, la Coupe du monde au Qatar aura au moins son avancée féministe. Yann Barthès reçoit Grégoire Margotton et Denis Brogniart à cinq jours de l’ouverture de la Coupe du monde de football au Qatar. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse au meeting de Jean-Luc Mélenchon et Paul Moisson continue de suivre le quotidien des 234 migrants secourus par l’Ocean Viking et accueillis près de Toulon. De son côté, Sophie Dupont s’intéresse à la proposition de loi pour interdire la corrida.