Quotidien, première partie du 15 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 15 octobre. On parle de la rencontre France-Turquie avec Salhia Brakhlia et Étienne Carbonnier, de la polémique autour de la pub Nana avec Valentine Oberti, de la rencontre entre l’Arabie Saoudite et la Russie avec Yann Barthes, Azzeddine Ahmed-Chaouch se rend sur le chantier de la reconstruction de Notre-Dame de Paris et Julien Bellver décrypte le départ des journalistes du nord de la Syrie. La France affrontait la Turquie lundi soir au Stade de France. Un match sous tension que de nombreuses personnalités avait appelé à boycotter après l’offensive turque sur le Kurdistan syrien. Finalement, la rencontre s’est passée sans encombre, mais certaines images n’ont pas été diffusées à l’antenne. Salhia Brakhlia nous dit lesquelles et pourquoi dans son Moment de vérité. Du sang de règles rouge, et non plus bleu, et des représentations imagées de la vulve féminine, et c’est la panique. La nouvelle publicité Nana créé la polémique depuis sa toute première diffusion il y a quelques jours. De nombreux téléspectateurs, choqués, ont saisi le CSA pour la faire retirer. Valentine Oberti nous explique pourquoi la vulve crispe. Vladimir Poutine s’est rendu dans le palais du roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud d’Arabie Saoudite. On a compté : il n’y avait pas FOULE de femmes. En avril 2019, une grosse partie de la cathédrale Notre-Dame partait en fumée. Six mois plus tard, pour son Chaouch Express, Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est rendu sur le chantier de reconstruction pour constater l’avancée des travaux. L’offensive turque dans le Nord de la Syrie aurait déjà fait plus de 100 000 déplacés. Sur place, même les journalistes quittent précipitamment le terrain. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier débriefe la rencontre France-Turquie au Stade de France.

