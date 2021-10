Quotidien, première partie du 15 octobre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien week-end du vendredi 15 octobre 2021 : comme tous les vendredis dans son Médiamètre, Julien Bellver donne la parole à trois journalistes pour décrypter la stratégie com’ de la semaine. Ce vendredi, Marion Mourgue du Figaro, Nathalie Schuck du Point et Hadrien Bect de France Info s’intéressent à la stratégie com’ des LR et de ses candidats : Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier. Dans son MapMédias, il s’intéresse à la baisse de popularité de Joe Biden aux États-Unis, au phénomène Squid Game en Corée du sud et à la démonstration de muscles un poil cliché de la Corée du nord. En plateau, Yann Barthès reçoit l’un des plus grands spécialistes en criminologie de France, Alain Bauer, pour faire le point sur la situation sécuritaire en France et parler de son dernier livre, une véritable encyclopédie des espions et des espionnes. Dans son Flash Mode, Marc Beaugé débriefe la polémique autour de la marque de maroquinerie américaine, COACH, prise en flagrant-délit de destruction de marchandises. Il s’intéresse aussi au changement de style vestimentaire d’Arnaud Montebourg et à la beauté du show de la Maison Schiaparelli. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous donne son conseil lecture du week-end, « Wonder Landes », d’Alexandre Labruffe. Enfin, Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le sexe et Juan Arbelaez nous parle d’un légume de saison star d’Halloween : la courge.