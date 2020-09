Quotidien, première partie du 15 septembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

À retrouver dans la première partie du replay de Quotidien du 15 septembre : le départ surprise de Jean-Pierre Pernaut, le débat sur la 5G et la suite du clash Alvaro-Neymar par Julien Bellver ; le débat sur le rétablissement de la peine de mort avec Lilia Hassaine ; la pétition pour l’entrée au Panthéon de Rimbaud et Verlaine avec Ambre Chalumeau ; des nouvelles de l’ancien Premier ministre Édouard Philippe depuis son fief du Havre et le point sur l’actu de Laura Felpin.