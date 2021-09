Quotidien, première partie du 15 septembre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 15 septembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse à la multiplication des déplacements d’Emmanuel Macron ces dernières semaines. Un coup d’accélérateur qui a tout l’air d’une campagne qui ne dit pas son nom, de quoi faire fulminer l’opposition. Il s’intéresse également à la campagne de Xavier Bertrand. Alors que le candidat de droite multiplie les discours et les prises de parole, il se heurte à l’indifférence des chaînes d’infos. Enfin, il décrypte les derniers sondages donnant Éric Zemmour à 10% des intentions de vote, alors même que le polémiste n’est pas officiellement candidat. Et s’il ne l’était finalement jamais ? Dans son Zoom 2022, Antoine Bristielle s’intéresse à la baisse de popularité de Marine Le Pen. Depuis le mois de juin, la candidate du Rassemblement national a perdu 6 points dans les sondages et sa présence au second tour ne semble plus assurée. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous présente la grande exposition Botticelli au musée Jacquemart-André et Maïa Mazaurette répond à toutes les questions des kids.