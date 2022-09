Quotidien, première partie du 15 septembre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 15 septembre 2022 : Julien Bellver fait le point sur les résultats des élections législatives en Suède, sur la visite de Volodymyr Zelensky dans les zones libérées de la région de Kharkiv en Ukraine et sur le culot de Jordan Bardella. Yann Barthès reçoit la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak, avec elle on débriefe le coup de pression de Disney + contre les cinémas français et l’arrivée du féminisme au cinéma. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le procès de l’attentat de Nice et sur la victoire de l’extrême droite en Suède.