Quotidien, première partie du 16 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 16 décembre 2019. On parle de la colère grandissante contre le gouvernement avec Salhia Brakhlia, de l’insulte ACAB avec Valentine Oberti, du vocabulaire guerrier des grèves et des Miss France avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et du retour médiatique d’Harvey Weinstein avec Julien Bellver. Jean-Paul Delevoye, le Monsieur Retraite du gouvernement, a annoncé sa démission ce lundi après-midi. Il est le premier fusible témoin d'une colère qui grandit entre les citoyens et le gouvernement. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Quatre lettres pour une insulte : ACAB, soit « All Cops are Bastards » (tous les policiers sont des bâtards). Cet acronyme, on le voit partout dans les manifs pour dénoncer les violences policières, en France mais aussi à l’étranger. Valentine Oberti revient sur son origine dans son Zoom. La France entre dans sa deuxième semaine de grève. On le sait, beaucoup passent deux fois plus de temps dans les transports à sentir les odeurs corporels de ses voisins, collés contre une vitre sale. Plutôt que de se morfondre, on a décidé de vous trouver cinq bonnes raisons de garder le moral. À chaque mouvement de grève, l’expression revient : les usagers sont « pris en otages ». Sur les plateaux télés, les personnalités politiques usent et abusent de ce terme. Azzeddine Ahmed-Chaouch a voulu savoir pourquoi on utilise cette expression et pourquoi elle en choque certains. Harvey Weinstein a accordé une longue interview au New York Post. Visé par plusieurs dizaines d’accusations de viols et d’agressions sexuelles, le producteur a assuré être un « pionnier » de l’égalité homme-femme au cinéma, provoquant un tollé dans les médias internationaux. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui, Azzeddine s’installe dans le Canap d’Étienne Carbonnier pour débriefer la soirée des Miss France 2020.

