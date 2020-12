Quotidien, première partie du 16 décembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 16 décembre 2020 : Julien Bellver revient sur l’arrivée prochaine du vaccin contre le Covid en Europe, avancé d’une semaine grâce aux pressions de l’Allemagne. Dans son 19h30 Médias, il nous raconte également l’énorme coup de gueule de Tom Cruise sur le tournage de Mission Impossible 7. Dans son Zoom, Lilia Hassaine décrypte l’idéologie et le fonctionnement de Boko Haram, groupe terroriste qui sévit notamment au Nigeria et vient de revendiquer l’enlèvement de 333 lycéens. Sophie Dupont a assisté mardi au Conseil de Paris auquel assistait également le Préfet de Police de Paris, Didier Lallement. Très critiqué par l’opposition de gauche, il a été longuement chahuté lors de sa prise de parole. Pourtant, Didier Lallement est resté impassible et même souriant. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau s’intéresse à la représentation du corps des femmes dans l’art, la publicité, le cinéma. Elle nous parle du « female gaze » et de pourquoi il vient de plus en plus compléter et challenger le « male gaze ». Maïa Mazaurette revient sur l’enveloppe de 5 millions d’euros débloquée par le gouvernement pour lutter contre la précarité menstruelle et nous explique comment les associations féministes ont peu à peu influencé la publicité, la société et les politiques.