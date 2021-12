Quotidien, première partie du 16 décembre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du jeudi 16 décembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe la grande interview d’Emmanuel Macron sur TF1, s’intéresse au casse-tête politique de Valérie Pécresse et à sa passion pour les punchlines, revient sur l’interview d’Éric Zemmour sur France Inter, sur la situation épidémique en Europe et l’explosion du nombre de faux pass sanitaire. Dans son Zoom 2022, Lilia Hassaine s’intéresse à l’expression « vivre-ensemble », curieusement disparue des discours politiques ces derniers mois. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse à la rétrospective François Truffaut organisée dans les cinémas et Maïa Mazaurette s’intéresse aux « lobbies LGBT » qu’Éric Zemmour tient tellement à chasser des écoles.