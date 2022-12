Quotidien, première partie du 16 décembre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du vendredi 16 décembre 2022 : Julien Bellver décrypte dans son 19h30 Médias l’état d’esprit des Argentins à l’approche de la finale de la Coupe du monde 2022. Il revient également sur l’arrestation du fondateur du géant de la cryptomonnaie FTX Sam Bankman-Fried et sur ses nombreux dons qui embarrassent les élites politiques américaines. Il fait enfin le point sur la situation explosive au Pérou depuis l’arrestation de l’ancien président Pedro Castillo après son coup d’Etat raté. Yann Barthès reçoit Sylvie Bermann, la première femme française ambassadeur en Chine, au Royaume-Uni et en Russie. Elle présente son livre “ Madame l’Ambassadeur” qui retrace son parcours de diplomate à travers le monde pendant plus de quarante ans. Dans son Flash Mode, Marc Beaugé revient sur le soutien apporté par plusieurs femmes politiques à la communauté LGBT au cours de la Coupe du monde au Qatar. Il revient également sur le grand événement mode de la semaine : le défilé Jacquemus. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau quant à elle vous recommande plusieurs idées cadeaux pour Noël, notamment un livre animé pour enfant sur l’espace, une BD qui célèbre les grands noms du rock et l’oracle rock et féministe de Virginie Despentes et La Rata. Après le fameux match France-Maroc, Anne Depétrini célèbre le football comme un grand vecteur d’union et de complicité.